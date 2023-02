ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Selenskyj beim EU-Gipfel

Dass Selenskyj Washington, London und Paris besucht hat, dann erst die EU-Hauptstadt Brüssel - und Berlin noch gar nicht - könnte man das durchaus als diplomatischen Affront werten. Denn die Reihenfolge von Staatsbesuchen sagt immer etwas über deren Wertigkeit aus. Die EU käme demnach für die Ukraine hinter den USA und Großbritannien. Für ein Land im Kriegszustand ist es natürlich, dass es diejenigen hofiert, welche die meisten Waffen liefern. Dafür sollte man Selenskyj nicht verurteilen. Und Deutschland ist in Kiew wegen seiner früheren Sorglosigkeit im Umgang mit Russland und seinem Zögern bei Waffenlieferungen ohnehin nicht besonders gut angesehen. Am Ende zählt aber nicht, wer wann am lautesten welche Waffen angeboten hat, sondern was herauskommt. Und wenn es der Ukraine gelingt, mit westlicher Unterstützung die russischen Truppen zurückzuschlagen, sollten diplomatische Affronts der Vergangenheit egal sein./yyzz/DP/zb