FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Beben/Erdogan:

"Um seine Wiederwahl nicht zu gefährden, wird Erdogan Proteste noch stärker unterdrücken - das Blockieren von Twitter bei seinem Besuch im Krisengebiet und der dreimonatige Ausnahmezustand, der fast genau bis zum Wahltermin reicht, weisen deutlich darauf hin. Sollte die Opposition bis Mai dennoch erstarken, lässt sich die Wahl noch verschieben - mit Verweis auf die Notlage. Viel Kritik aus dem Westen hätte er beim weiteren Machtausbau nicht zu erwarten. Dieser schweigt schon zu seinen neuen Angriffen in Nordsyrien direkt nach dem Beben. Erdogan spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato, in der Flüchtlingsfrage, sieht sich als Vermittler im Ukraine-Krieg. Und er wäre nicht der erste Autokrat, der auch außenpolitisch härter agiert, wenn er innenpolitisch unter Druck gerät. Das politische Beben könnte also noch folgen."/yyzz/DP/he