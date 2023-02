EU plant zwei Pilotprojekte zum Schutz der Außengrenzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um unerwünschte Migranten fernzuhalten, will die Europäische Union ihre Außengrenzen mit zwei Pilotprojekten stärken. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am frühen Freitagmorgen nach einem EU-Gipfel in Brüssel an. Eines der Projekte sehe vor, die Grenze zwischen dem EU-Land Bulgarien und der Türkei mit Fahrzeugen, Kameras, Straßen und Wachtürmen zu sichern. Diese sollten aus EU-Mitteln, dem bulgarischen Haushalt und Beiträgen der EU-Staaten finanziert werden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer