Kommunen kritisieren Warnstreiks im öffentlichen Dienst

BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat die Verhandlungsführerin der Kommunen die derzeit laufenden Warnstreiks kritisiert. Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge, sagte der "Rheinischen Post" (Freitag): "Die Streikaufrufe entsprechen lediglich der Dramaturgie der Gewerkschaften und dienen auch der Mitgliedergewinnung." Mit den Gewerkschaften sei vereinbart, in drei Verhandlungsrunden zu einem Tarifergebnis zu kommen. Jetzt habe man erst eine Runde hinter sich.

In den laufenden Tarifverhandlungen fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Ein zweitägiger Warnstreik hat am Donnerstag in Kommunen mehrerer Bundesländer begonnen. Betroffen waren zunächst Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen, ab Freitag soll es auch in Baden-Württemberg Arbeitsniederlegungen geben.

Welge wies auch noch einmal die Lohnforderung zurück. "Die Gewerkschaften sind mit ihren Forderungen deutlich über das Ziel hinausgeschossen." Auch die Inflation sei kein Grund für die Forderung: "Die Tariflöhne im öffentlichen Dienst sind in den letzten zehn Jahren stärker gestiegen als die Inflation. Die Beschäftigten haben immer noch spürbare Reallohngewinne, auch wenn man das komplette Jahr 2022 mitberücksichtigt", sagte sie. "Letztlich kostet ein hoher Tarifabschluss Bürgerinnen und Bürger mehr Geld, weil damit die Kosten für Abgaben und Gebühren steigen."/bg/DP/zb