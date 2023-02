NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach Zahlen und einem mauen Ausblick von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 150 Euro angehoben. Es sei nicht länger einfach, die Augen vor den Problemen des Sportartikelherstellers zu verschließen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngste Bestätigung des Unternehmens, dass die Talsohle in der Geschäftsentwicklung 2023 wohl noch tiefer liegen werde, dürfte viele Investoren verschrecken. Die aktuelle Bewertung preise Erholung der operativen Marge um zehn Prozent ein, die sich nun weiter in die Zukunft zu verschieben scheine./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 17:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 17:30 / ET

