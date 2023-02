GOLDMAN SACHS stuft Zurich Insurance Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich nach Jahreszahlen von 495 auf 485 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alan Devlin passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherer an - mit leicht sinkenden Gewinnschätzungen je Aktie bis ins Jahr 2026. Erstmals bezog er auch Prognosen für das Jahr 2027 in sein Bewertungsmodell mit ein./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

