Wirtschaft Rückgang der Immobilienpreise verfestigt sich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Rückgang der Immobilienpreise in Deutschland verfestigt sich. Nach Angaben des Verbandes der deutschen Pfandbriefbanken (VDP) gab es zwar für das Gesamtjahr 2022 noch ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr, auf Quartalssicht sind die Preise aber durchgängig gefallen.



So langen die Immobilienpreise im vierten Quartal 2022 0,8 Prozent über vierten Quartal 2021, vom dritten zum vierten Quartal 2022 gaben die Preise insgesamt jedoch um 2,0 Prozent nach. Das sei der zweite Rückgang auf Quartalssicht in Folge, den der Immobilienpreisindex des Verbands ausweist, hieß es bei der Vorstellung der Zahlen am Freitag. Für diese Statistik würden echte Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten ausgewertet.