Die Handbremse für das Unternehmenswachstum - 7 Gründe, warum Unternehmen jetzt in Digitalisierung investieren sollten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ulm (ots) - Mit ihrer tiefgreifenden Expertise und langjährigenBranchenerfahrung haben es sich Marcus Gerling, CEO und Daniel Mititelu, COO derGerling Consulting GmbH zur Aufgabe gemacht, die Unternehmensprozesse vonUnternehmen aus dem Mittelstand zu digitalisieren. Dabei werden sie durchoptimale Lösungen unterstützt, die individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kundenabgestimmt sind, um bestmögliche Resultate zu erzielen. Zahlreichemittelständische Kunden und erfolgreich absolvierte Projekte machen die GerlingConsulting GmbH zu einem der Digitalisierungsexperten am Markt.Die durch die Coronapandemie ausgelöste Wirtschaftskrise hat deutlich gemacht,dass die digitale Transformation für den Mittelstand unerlässlich ist. Vielekleine und mittelständische Unternehmen, die nicht über digitale Prozesseverfügen, sehen sich aufgrund schwerwiegender Verluste in ihrer Existenzbedroht. "Um einen nachhaltigen Wiederaufbau der Wirtschaft zu ermöglichen, wirdder Mittelstand nicht länger darum herumkommen, in die Digitalisierung zuinvestieren. Schließlich wird diese immer mehr zum Wettbewerbsvorteil", betonenMarcus Gerling und Daniel Mititelu von der Gerling Consulting GmbH. "Ein großerTeil des Mittelstands hat diese Notwendigkeit leider noch nicht erkannt - undbleibt folglich hinter der Konkurrenz zurück. Trotz des großen Drucks scheuenviele mittelständische Unternehmen die Investition in neue Prozesse undinnovative Technologien - und das, obwohl die Bundesregierung in den letztenJahren erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um den Mittelstand bei derDigitalisierung zu unterstützen." Warum Unternehmen jetzt in die Digitalisierunginvestieren sollten und von welchen Vorteilen sie dadurch explizit profitieren,haben Marcus Gerling und Daniel Mititelu im Folgenden zusammengefasst.1. KosteneinsparungenDigitale Prozesse begünstigen nicht nur Kosteneinsparungen und Umsatzzuwächse,sie können zudem dabei helfen, neue Absatzmöglichkeiten zu erschließen. Derentscheidende Motor für den Wiederaufbau des Mittelstands ist daher dieDigitalisierung. Manuelle Arbeiten lassen sich effizient automatisieren undFehler damit drastisch reduzieren. Unternehmen sollten sich daher von demGedanken verabschieden, der Schritt hin zu Digitalisierung sei zu teuer undsollten akzeptieren, dass der Verzicht dieser Prozesse ihnen langfristigdeutlich teurer zu stehen kommen wird. Zukunftsfähig bleibt daher nur, wer sichan die Gegebenheiten des Marktes anpasst.2. Erhöhte EffizienzAuch die Effizienzsteigerung ist ein wesentlicher Vorteil digitaler Prozesse.Schließlich können durch die Implementierung digitaler Tools die Zusammenarbeit