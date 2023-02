Die Märkte fürchten, dass die am Dienstag anstehenden Daten zur Inflation in den USA höher ausfallen und so die Fed zwingen, die Zinsen deutlich über die Marke von 5% anzuheben. Gleichzeitig invertieren die Zinskurven immer stärker und zeigen damit an, dass eine Rezession bevor steht. Weiter und höher steigende Zinsen, schlechte Wirtschaftsaussichten - aber gleichzeitig extrem bullisches Sentiment: das ist eine ausserordentlich toxische Kombination. Dass die Kursanstiege seit Jahresbeginn auf dünnem Eis passieren, haben die Märkte gestern ein Stück weit mehr realisiert. Bisher ging man davon aus, dass sich die Sache mit der Inflation ganz schnell erledigen, die Fed daher dann auch zeitnah die Zinsen senken würde. Aber was ist, wenn diese Wunschvorstellung nicht eintritt (was sehr wahrscheinlich ist?)..

Hinweise aus Video: