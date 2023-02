Königliche Kommission für AlUla, Saudi-Arabien Der TAG DES ARABISCHEN LEOPARDEN MOTIVIERT DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH UND DIE USA, UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE RETTUNG EINER VOM AUSSTERBEN BEDROHTEN ART ZU LEISTEN

Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



- Der Tag des Arabischen Leoparden 2023 wird durch eine internationale Kampagne

im Vereinigten Königreich und den USA hervorgehoben, um das Bewusstsein für

eine vom Aussterben bedrohte Art zu schärfen.

- Über Nacht erschien eine Plakatprojektion in London und New York, um auf den

Tag des Arabischen Leoparden 2023 aufmerksam zu machen

- Die IUCN stuft den Arabischen Leoparden in freier Wildbahn als vom Aussterben

bedroht ein, da weniger als 200 Tiere frei herumlaufen.

- Ein Grund zur Hoffnung: Geburt von vier Leopardenjungen in einem Zuchtzentrum

in den letzten 22 Monaten



Der zweite jährliche Tag des Arabischen Leoparden am 10. Februar wird eine

starke internationale Komponente aufweisen, die durch eine internationale

Kampagne im Vereinigten Königreich, in den USA und in Saudi-Arabien

hervorgehoben wird, um das Bewusstsein für die Notlage der Art zu stärken.