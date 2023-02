PHARMANUTRA S.P.A KOOPERIERT MIT FERRARI-AF CORSE, UM SICH DEN HERAUSFORDERUNGEN DES NEUEN LE MANS HYPERCAR 499P ZU STELLEN

Pisa, Italien (ots/PRNewswire) - PharmaNutra S.p.A.

(https://www.pharmanutra.it/it/) (MTA: PHN), ein Unternehmen, das sich auf

Nahrungsergänzungsmittel auf Mineral- und Eisenbasis und medizinische Geräte für

Muskeln und Gelenke spezialisiert hat, ist bereit, sich der großen

Herausforderung der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (FIA World Endurance

Championship, WEC) an der Seite des Teams Ferrari-AF Corse zu stellen, das mit

zwei offiziellen Ferrari 499P-Prototypen antreten wird.



Im Rahmen der Vereinbarung wird die Marke Cetilar®, eine Produktlinie mit

cetylierten Fettsäuren für gesunde Muskeln und Gelenke, die als Creme, Pflaster,

Tape und jetzt auch als Oro-Version erhältlich ist, auf den beiden neuen Autos

der Kategorie Le Mans Hypercar zu sehen sein, die im März in Sebring, Florida

(USA) beim ersten Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft ihr Debüt geben

werden. Cetilar® wird auch auf den Anzügen der sechs offiziellen Ferrari-Piloten

zu sehen sein, die am Steuer der beiden Prancing Horse Hypercars sitzen.