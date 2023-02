Trendwende bei Immobilienpreisen verfestigt sich (FOTO)

--------------------------------------------------------------

vdp-Index Q4.2022

- vdp-Immobilienpreisindex zeigt für Gesamtjahr 2022 noch leicht steigendePreise, auf Quartalssicht sind die Preise aber durchgängig gefallenDie Immobilienpreise in Deutschland verzeichneten im vierten Quartal 2022 einenleichten Anstieg in Höhe von 0,8% - verglichen mit dem vierten Quartal 2021. Vomdritten zum vierten Quartal 2022 gaben die Preise insgesamt jedoch um 2,0% nach.Es ist der zweite Rückgang auf Quartalssicht in Folge, den derImmobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) ausweist. Dervdp-Index, der auf einer von vdpResearch quartalsweise durchgeführten Auswertungechter Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten basiert,steht nun bei 188,9 Punkten (Basisjahr 2010 = 100 Punkte).Die ambivalente Entwicklung zeigt sich auch bei den Wohnimmobilienpreisen, diesich im Jahr 2022 nochmals um 2,1% erhöhten, auf Quartalssicht dagegen um 1,8%verringerten. Demgegenüber entwickelten sich die Preise für Gewerbeimmobilieneinheitlich rückläufig: Sowohl beim Vergleich des vierten Quartals 2022 mit demVorjahresquartal (-4,4%) als auch beim Vergleich des vierten mit dem drittenQuartal 2022 (-2,9%) sind Preisrückgänge auszumachen. Zurückzuführen sind dieEntwicklungen zum einen auf die Preise für Büroimmobilien, die um 2,6% aufJahressicht und um 2,4% auf Quartalssicht nachgaben. Zum anderen fielen auch diePreise für Einzelhandelsimmobilien - um 9,1% bzw. 4,2% gegenüber dem Vorjahres-bzw. Vorquartal."Die insgesamt gesunden Rahmenbedingungen des deutschen Immobilienmarktessollten dazu beitragen, dass er die aktuelle Preiskorrekturphase gutverkraftet." Jens Tolckmitt"Die vielen Krisen des Jahres 2022 hinterlassen am Jahresende nun auch Spurenauf dem Immobilienmarkt, das haben wir auch so vorhergesagt. DiePreisentwicklungen weisen im Quartalsvergleich jetzt durchweg Minuszeichen auf",erklärte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Wir rechnen auch für dienächsten Quartale mit Rückgängen - allerdings insgesamt weiterhin auf moderatemNiveau. Die insgesamt gesunden Rahmenbedingungen des deutschen Immobilienmarktessollten dazu beitragen, dass er die aktuelle Preiskorrekturphase gut verkraftet.Denn selbst wenn die Preise über einen längeren Zeitraum in Summe um 15%nachgeben sollten, stünden wir gemessen an der Entwicklung des Gesamtindex auf