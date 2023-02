Nachdem im Sommer letzten Jahres zwischen 824 und 972 US-Dollar ein erfolgreicher Mehrfachboden aufgebaut werden konnte, kam es anschließend zu einem Kaufsignal, in der Folge konnte der Platin-Future bis Anfang des Jahres auf 1.104 US-Dollar zulegen. Zwar wurde an dieser Stelle eine Konsolidierung erwartet, allerdings nicht ein Rückfall unter die Kaufmarke von grob 972 US-Dollar und den EMA 200. Beides zusammen weckt jetzt nämlich starke Zweifel an der Nachhaltigkeit des Kaufsignals, wodurch weitere Verluste auftreten könnten.

Wochenschlusskurs entscheidend

Eine wirklich aussagekräftige Basis bildet erst ein nachhaltiger Wochenschluss unterhalb von 972 US-Dollar, infolgedessen könnte es in den kommenden Tagen weiter auf 939 und darunter in den Bereich von 911 US-Dollar mit dem Platin-Future weiter talwärts gehen. Eine überraschend schnelle Rückkehr über 980 US-Dollar könnte das drohende Verkaufssignal aber noch abwenden, Kursgewinne an 1.000 und darüber in den Bereich von 1.039 US-Dollar kämen dann durchaus in Betracht. Letztendlich werden aber erst die nächsten Tage über die weitere Richtung beim Platin-Future entscheiden.