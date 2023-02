YOC veröffentlicht starke vorläufige Zahlen für 2022 - Umsatz und Ergebnis deutlich über Vorjahr



Die YOC AG hat gestern Zahlen für das GJ 2022 publiziert, die auf eine sehr gute Erlös- und Ergebnisentwicklung hindeuten und unseren Erwartungen entsprechen.



Top-Line knüpft an die dynamische Entwicklung der vergangenen Quartale an: In 2022 erzielte das Unternehmen Umsätze in Höhe von 23,4 Mio. Euro, was einer Steigerung von 24,2% ggü. dem Vorjahr entspricht (2021: 18,8 Mio. Euro). Wie bereits in den Vorjahren erwies sich das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft und damit einhergehend einer erheblich höheren Anzahl an Brand Advertising-Kampagnen als umsatzstärkster 3- Monatszeitraum (+58,1% ggü. Q3/22; +17,0% yoy). Damit unterstreicht YOC erneut, dass der Fokus auf die Handelsplattform VIS.X in Verbindung mit dem Vertrieb eigenentwickelter High-Impact-Werbeformate ein Wachstum deutlich über dem Gesamtmarkt ermöglicht (Werbeausgaben in Europa 2022-2025: durchschnittlich +11,2% p.a.). Hervorzuheben ist zudem, dass Erlössteigerungen in jedem einzelnen Land verzeichnet werden konnten (Umsatzanteile national: 58,5%; international: 41,5%; MONe).



BITDA-Marge trotz des Personalaufbaus stabil - durch die VIS.X-Plattform Ergebnisverbesserung in Sicht: Gemäß den vorläufigen Zahlen stand nach Abschluss des GJ 2022 ein EBITDA in Höhe von 3,5 Mio. zu Buche, was einer EBITDA-Marge von 15,1% und damit dem Niveau des Vorjahres entspricht (EBITDA 2021: 2,8 Mio. Euro; Marge: 15,1%). Trotz des Personalaufbaus (Mitarbeiter zum 31.09.22: 71; +11 yoy) dürfte die Aufwandsquote um 1,2 PP auf 23,0% reduziert worden sein (MONe). Diese Entwicklung steht dabei symbolisch für die u.E. visiblen Skaleneffekte des Plattformgeschäftes, sodass sich die Kostenstruktur insbesondere im weiteren Verlauf unterproportional zum Umsatz entwickeln dürfte. So erwarten wir für 2023 eine verbesserte EBITDA-Marge in Höhe von 16,1% (+1,0 PP yoy).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 21,00 Euro