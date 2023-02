Der Bitcoin ist am Donnerstag unter die Marke von 23.000 US-Dollar gefallen. Auf Wochensicht hat die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt mehr als sechs Prozent an Wert verloren.

"Die jüngste Euphorie am Krypto-Markt ist am Donnerstag wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen", stellt Krypto-Analyst Timo Emden in seiner jüngsten Analyse fest.



Und weiter: "Anleger könnten nun verstärkt auf den Gedanken kommen, ihre jüngsten Buchgewinne zu versilbern. Übergeordnet fiebern Investoren den neuen US-Inflationsdaten entgegen." Am kommenden Dienstag werden die US-Inflationsdaten für Januar 2023 veröffentlicht.