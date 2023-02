DEVK RE stellt sich neu auf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Die Rückversicherung der Gruppe entwickelt sich seit Jahren sehrerfolgreich. Deshalb hat der Versicherer dort seine Führungsetage zuJahresbeginn aufgestockt. Wolfgang Jöbkes leitet den Bereich Rückversicherungals Chief Underwriting Officer (CUO) und Generalbevollmächtigter. Beatrix Grimmwurde zur Executive Vice President (EVP) und Deputy CUO ernannt. Auch CliffFalkenhagen und Thomas Funken sind zu EVPs befördert worden. Im BereichAnalytics unterstützt Dr. Falk Niehörster das neue Führungsteam als Senior VicePresident (SVP).In den letzten 20 Jahren ist die DEVK Rückversicherung stark gewachsen. Sie istinzwischen der Hauptwachstumstreiber im DEVK-Konzern. Die AktiveRückversicherung, zu der neben der DEVK RE auch die Echo RE mit Sitz in derSchweiz gehört, hat 2022 rund 800 Mio. Euro Beitragseinnahmen erzielt. Zusammenbetreuen die DEVK-Rückversicherer mehr als 800 Kunden in über 100 Ländern. Derweitaus größte Anteil entfällt auf die 2002 in Köln gegründete DEVK RE, dieheute rund 100 Menschen beschäftigt. Wegen der erfolgreichen Entwicklung derRückversicherung hat der DEVK-Vorstand entschieden, eine neue Führungsstrukturzu etablieren, um sich in diesem Bereich breiter aufzustellen. Wolfgang Jöbkes,Beatrix Grimm, Cliff Falkenhagen und Thomas Funken verantworten ab sofortgemeinsam die operative Führung.Wolfgang Jöbkes: Rückversicherungs-Chef wird Chief Underwriting OfficerWolfgang Jöbkes, der langjährige Leiter der Rückversicherung undGeneralbevollmächtigte, führt den Bereich seit Anfang des Jahres als CUO. Er istseit 43 Jahren für die DEVK tätig. Nach der Ausbildung zum Versicherungskaufmannund dem Studium zum Versicherungsfachwirt leitete er ab 1987 zunächst diePassive Rückversicherung und baute ab 2001 die Aktive Rückversicherung mit auf.Zusätzlich kümmerte er sich um den Aufbau der Echo RE mit Sitz in Zürich, wo erin den ersten Jahren auch die Position des CUO übernahm. Seit 2020 ist der63-jährige Jöbkes Generalbevollmächtigter.Beatrix Grimm: Leiterin der Aktiven Rückversicherung wird Deputy ChiefUnderwriting OfficerSeit mehr als 20 Jahren gehört Beatrix Grimm zum Rückversicherungsteam der DEVK.Mit der Beförderung zur EVP und Deputy CUO trägt die 51-Jährige im Führungsteamweiter maßgeblich zur Steuerung des Unternehmens bei. In dieser Funktion ist siezuständig für die Abteilungen Claims, Legal, Retrocession sowie dieUnderwriting-Bereiche Nord, West- und Südeuropa sowie die Specialty Lines. Diegelernte Versicherungskauffrau und Betriebswirtin begann ihre Karriere 1990 beider Gen Re und war dort in verschiedenen Positionen im Bereich Underwriting &