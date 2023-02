JENA (dpa-AFX) - Gestiegene Kosten und Probleme in China haben zum Start in das neue Geschäftsjahr den operativen Gewinn von Carl Zeiss Meditec belastet. Neben höheren Ausgaben etwa für Vertrieb und Marketing sowie für Forschung und Entwicklung drückte der Rückgang bei Augenoperationen in China auf die Marge des Medizintechnikkonzerns. Firmenchef Markus Weber und Finanzvorstand Justus Wehmer sind jedoch nach den ersten Wochen im neuen Jahr inzwischen "vorsichtig optimistisch", wie sie am Freitag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX sagten. Mit einem hohen Auftragsbestand im Rücken hoffen sie auf den Aufschwung in den nächsten Quartalen.

An der Börse überwog bei Anlegern am Morgen zunächst die Enttäuschung: Die Aktie verlor bis zu zwei Prozent. Die Profitabilität des Konzerns sei noch schlechter ausgefallen als befürchtet, sagte ein Händler. Später drehte der Kurs jedoch zeitweise ins Plus, und um die Mittagszeit gehörte das Papier mit einem Abschlag von 0,1 Prozent immerhin zu den stärksten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie damit um gut zehn Prozent zugelegt.