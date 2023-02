BRAND FACTORY® unterstützt das Land Rheinland-Pfalz mit einer 360-Grad-Werbekampagne gegen den Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen (FOTO)

Offenbach am Main (ots) - Durch den hohen Fachkräftemangel sind 1.500 Stellen in

rheinland-pfälzischen Kindertageseinrichtungen nicht besetzt. Die neue Kampagne

soll Abhilfe schaffen.



"Das mag ich. Magst du auch? Werde Erzieherin oder Erzieher." heißt die groß

angelegte Werbekampagne des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz. Ministerin Dr.

Stefanie Hubig (SPD) hat sie am 06.02.2023 gemeinsam unter anderem mit

Vertreterinnen und Vertretern der Verantwortungsgemeinschaft Kita vorgestellt.