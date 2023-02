In 2022 setzte Adidas auf Basis vorläufiger Daten 22,51 Mrd. Euro um, dies entspricht einem Anstieg um 6 Prozent. Währungsbereinigt stiegen die Einnahmen sogar um 1 Prozent, bei der Bruttomarge musste der Konzern Einbußen von 50,7 Prozent auf 47,3 Prozent einstecken. Das operative Ergebnis brach derweil von knapp 2 Mrd. Euro auf gerade einmal 669 Mio. Euro ein, wie Adidas weiter mitteilte.

Zu abhängig gemacht

Kurzfristig dürfte die Aktie von Adidas von hoher Volatilität geprägt sein, ein Blick auf die Kursentwicklung seit den Tiefständen aus November letzten Jahres bei 93,40 Euro offenbart einen ersten Support an den Zwischenhochs aus Mitte November um 137,07 Euro. Wie lange die Nachwehen jetzt noch nachwirken werden, lässt sich aber schwer abschätzen, im Falle einer Korrekturfortsetzung findet Adidas unterhalb der Zwischenhochs aus November bei 129,36 Euro eine weitere Unterstützung vor, darunter an den Verlaufstiefs aus Dezember bei 114,60 Euro. Am langfristigen Aufwärtstrend würde dieses Szenario noch nichts ändern. Einen echten Befreiungsschlag erfährt die Adidas-Aktie dagegen oberhalb des Horizontalwiderstandes von 165,00 Euro. Dieses Jahr ist für das Unternehmen offenbar aber schon gelaufen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz: