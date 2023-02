CREDIT SUISSE stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens nach "starken Jahreszahlen" und einem erhöhten Ausblick von 165 auf 185 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Outperform". Dank des Wachstums aus eigener Kraft und der erhöhten Profitabilität in den Sparten DI und SI erhöhte der Experte seine Schätzungen für den bereinigten operativen Kerngewinn (Ebita) in den Jahren 2023 und 2024. Die Papiere des Technologiekonzerns hält er weiterhin für sehr attraktiv bewertet./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 20:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 20:33 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 145,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 165

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m