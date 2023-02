Fazit:

Im besten Fall kommt es bei NVIDIA in den kommenden Tagen zu einem Rücklauf auf die Nackenlinie verlaufend bei 192,80 US-Dollar, wo erste Long-Positionen bei einem sich abzeichnenden Boden eingegangen werden können. Hierzu dürfen sich Investoren dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB3DLZ etwas näher anschauen. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich bei einem Anstieg an 289,46 US-Dollar eine mögliche Renditechance von 195 Prozent. Ein Ziel im Schein wurde entsprechend der Zielmarke in der Aktie bei 9,27 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung kann an dieser Stelle noch nicht genannt werden, dies wird von den zu erwartenden Verlaufstiefs abhängen.