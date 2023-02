Adani-Aktien bleiben unter Druck - MSCI senkt Gewichtung in Indizes

MUMBAI (dpa-AFX) - Die von Vorwürfen des US-Leerverkäufers Hindenburg Research gebeutelten Aktien aus dem Firmenreich des indischen Milliardärs Gautam Adani haben am Freitag einmal mehr überwiegend unter Druck gestanden. Zuvor hatte der Index-Anbieter MSCI angekündigt, die Gewichtung einiger Titel des Konglomerates in seinen Indizes zu reduzieren, wie der Vermögensverwalter Nuvama Wealth Management am Freitag unter Berufung auf MSCI-Daten schrieb. MSCI hatte Mitte der Woche mitgeteilt, zu prüfen, wie viele Aktien aus dem Firmenimperium von Adani wirklich frei handelbar sind.

Senkt MSCI die Gewichtung von Aktien in seinen Indizes, müssen Fonds, die diese nachbilden, ihre Positionen entsprechend anpassen. Diese Aktienverkäufe können für Kursdruck sorgen.