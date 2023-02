Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Die Zinsentscheide der Fed und EZB wurden in der vergangenen Woche positiv vom Markt aufgenommen. Zum Wochenausklang belastete ein starker US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung. Es keimten Befürchtungen auf, dass die Fed in nächster Zeit stärker als gedacht an der Zinsschraube drehen könnte. Zum Wochenauftakt pendelte der deutsche Leitindex daraufhin richtungssuchend zwischen 15.300 und 15.400 Punkten. Fed-Chef Jerome Powell beruhigte den Markt am späten Dienstagabend mit Bemerkungen, dass er ein „frühes Stadium eines Prozesses sinkender Inflationsraten“ sehe. In der Folge übernahmen ab Mittwoch die Bullen erneut das Sagen im DAX. Anschließend wurden wieder die 15.500 Punkte erreicht. Noch weiter hinauf ging es für den deutschen Leitindex am Donnerstag. Im Handelsverlauf wurde ein neues Jahreshoch bei 15.658 Punkten markiert. Unterstützend wirkten dabei neue Inflationsdaten, die aufgrund technischer Probleme um eine Woche verspätet veröffentlicht wurden. Im Januar betrug die Teuerungsrate 8,7% und liegt damit am unteren Ende der Erwartungen. Deutsche Bank

An der Spitze der meistgehandelten Inlandsaktien findet sich diese Woche die Deutsche Bank wieder. 1.124 Preisfeststellungen brachten das Geldhaus an die Top-Position, gefolgt von Mercedes-Benz mit 715 Ausführungen. Die Deutsche Bank veröffentlichte im Rahmen ihrer Quartalszahlen vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2022. Demnach erwirtschaftete sie in 2022 einen Gewinn in Höhe von 5 Milliarden Euro. Damit übertrifft sie die Erwartungen der Analysten, diese gingen von 4,17 Milliarden Euro Gewinn aus. Aktionäre dürfen sich über eine Dividendenerhöhung um 0,10 Euro auf 0,30 Euro freuen. Deutsche Bank-Vorstand Christian Sewing freut sich über das Ergebnis und den erfolgreichen Abschluss einer dreijährigen Umstrukturierung. Des Weiteren fordert der Deutsche Bank-Chef eine europäische Kapitalmarktunion, um Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen über den Kapitalmarkt zu stärken. Die Deutsche Bank-Aktie verliert im Wochenvergleich 4% und steht bei 11,70 Euro. Analysten blicken positiv in die Zukunft und stufen das Geldhaus auf buy, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 14,60 Euro. Mercedes-Benz