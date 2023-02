Gut bezahlt, aber unsexy 5 Tipps, wie Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe neue Mitarbeiter finden (FOTO)

Wiehl (ots) - Jeder, der einen Kanal- oder Rohrreinigungsbetrieb besitzt, weiß,

dass es schwierig sein kann, qualifizierte Mitarbeiter zu finden - erst recht,

wenn die Position nicht als "sexy" bezeichnet werden kann.



"Die gute Nachricht: Mit den richtigen Strategien wird der eigene Betrieb

ansprechender und zieht so geeignete Mitarbeiter an", so Marketingexperte Erich

Bese. Er hat sich auf das Online-Marketing für Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe

spezialisiert und weiß, worauf es bei der richtigen Positionierung ankommt. In

diesem Artikel verrät er daher fünf Tipps, wie sich Kanal- und

Rohrreinigungsbetriebe online präsentieren, um schnell neue Mitarbeiter zu

finden.