BERENBERG stuft Zurich Insurance Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach Jahreszahlen von 522,10 auf 510,70 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn habe die Erwartungen erfüllt, die Schaden/Kosten-Quote jedoch sei überraschend hoch gewesen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt dabei allerdings an nur vorübergehende Einflüsse. Der Cashflow des Versicherers sei von hoher Qualität./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 17:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 436,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 510,70

Kursziel alt: 522,10

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m