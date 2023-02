Wirtschaft SPD will Whistleblower-Schutzgesetz nach Scheitern nicht ändern

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD lehnt es ab, das sogenannte Whistleblower-Gesetz nach der Ablehnung im Bundesrat entsprechend den Vorbehalten aus der Union zu ändern. "Die Kritikpunkte der Union sind an den Haaren herbeigezogen", sagte der Innenexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).



Er sehe keinen Raum für Verhandlungen. "Denkbar wäre daher, dass wir den Gesetzentwurf inhaltsgleich so schnell wie möglich in einer nicht zustimmungspflichtigen Form erneut in den Bundestag einbringen." Der Bonner Rechtswissenschaftler Gregor Thüsing sieht indes wie die Union Nachbesserungsbedarf an dem Gesetz: "Wer schuldhaft etwas Falsches meldet, und dadurch anderen schadet, der muss - wie auch sonst im Zivilrecht - dafür einstehen und den Schaden gegebenenfalls ersetzen", sagte Thüsing dem "Handelsblatt".