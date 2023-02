First American Uranium meldet Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten

Vancouver, British Columbia - 10. Februar 2023 / IRW-Press / – First American Uranium Inc. (CSE: URM) (das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 15. Dezember 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) durch die Ausgabe von 8.575.000 Einheiten zum Preis von 0,10 Dollar pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 857.500,00 Dollar erzielt hat (die „Platzierung“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einer Hälfte eines übertragbaren Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 9. Februar 2025 zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zum Preis von 0,15 Dollar.

Das Unternehmen hat eine Barprovision in Höhe von 2.100 Dollar an einen berechtigten Vermittler gezahlt. Dieser Betrag entspricht bis zu 7 % des Gesamterlöses aus dem Verkauf von Einheiten an Zeichner, die vom Vermittler vermittelt wurden. Außerdem begab das Unternehmen 21.000 nicht übertragbare Aktienkaufwarrants (die Vermittler-Warrants“), was bis zu 7 % der Anzahl an Einheiten entspricht, die im Rahmen der Platzierung an durch den Vermittler vermittelte Zeichner verkauft wurden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Besitzer bis zum 9. Februar 2024 zum Erwerb einer Aktie zum Preis von 0,20 Dollar. Alle in Verbindung mit der Platzierung begebenen Wertpapiere sind in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 10. Juni 2023 abläuft. Das Unternehmen wird den Erlös für seine aktuellen Konzessionsgebiete, neue Projekte oder Übernahmen, Marketingzwecke und als Working Capital verwenden.

Über First American Uranium Inc.

First American Uranium Inc. befasst sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Kanada. Ziel des Unternehmens ist es, wirtschaftliche Edel- und Basismetallvorkommen zu finden und zu erschließen. Außerdem ist es bestrebt, ein Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Silver Lake durchzuführen. Das Konzessionsgebiet Silver Lake befindet sich in der Nähe des Goosly Lake und etwa 30 km südöstlich der Stadt Houston im Bergbaubezirk Omineca in British Columbia. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine 60%ige Beteiligung an einem Unternehmen, das indirekt eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 2 %) an bestimmten Uran-/Vanadium-Mineralclaims in Catron County (New Mexico, USA) hält.