Auf Wochen- und auch auf Monats-Basis ging es für den Goldpreis wieder runter, nachdem er Anfang Februar beinahe die 2.000 US-Dollar-Marke gerissen hatte. Derweil erreichen uns Nachrichten, dass Russland Gold verkauft, um Löcher im Staatshaushalt zu schließen. Und mein Kollege Ferdinand Hammer berichtete hier über einen "Mega-Goldrausch der Zentralbanken". Die Goldkäufe der Zentralbanken stiegen auf den höchsten Stand seit 55 Jahren. Insgesamt (Industrie, Kleinanleger, Zentralbanken etc. zusammen) stieg die Goldnachfrage auf ein 11-Jahreshoch.



Während die Nachrichten rund um das Thema Gold derzeit eine stark gestiegene Goldnachfrage vermuten lassen, macht der Goldpreis in den letzten Tagen schlapp. Das passt nicht zusammen. Grund, um bei Marcel Torney, Chef des Börsendienstes smallCAP Champions, nachzufragen: Wie schätzt Du die aktuelle Goldpreis-Entwicklung für Anleger ein? Wie können sie in dieser Marktphase am besten in Gold investieren?

Marcel Torneys Antwort auf unsere Fragen: "Die letzten Handelstage haben gezeigt, dass Gold nach der Preisrallye anfällig für Gewinnmitnahmen geworden ist. Mittel- und langfristig ist dem Edelmetall jedoch mit Blick auf die Gemengelage weiteres Aufwärtspotential zuzubilligen. Dementsprechend ist die aktuelle Schwäche eher als Chance zu begreifen. Das gilt auch bzw. vor allem für die Produzentenaktien.



Nach den jüngsten Rücksetzern nähert sich die eine oder andere Aktie bereits wieder interessanten Kursniveaus. Überstürzen muss man jedoch nichts. Die nächsten Tage und Wochen werden noch einige Chancen im Goldsektor kreieren. Die aktuelle Situation gibt interessierten Anlegerinnen und Anlegern aber bereits die Gelegenheit, den Sektor zu sondieren", so Marcel Torney von smallCAP Champions. Dazu passt der Tipp, dass Sie sich Marcel Torneys neuen Gold-Aktientipp kostenlos (!) herunterladen können. Mit seinem ersten Tipp hatte Marcel eine Rendite von 20 Prozent plus geschafft.



Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion