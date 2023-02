150.000 EUR für neue Tech-Startups aus der HPI Startup-Schmiede (FOTO)

Potsdam (ots) - Fünf neue Startup-Teams der HPI School of Entrepreneurship

(https://hpi.de/entrepreneurship/home.html) , dem Gründungszentrum des

Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam, haben am 9. Februar im Rahmen des

erstmalig ausgerichteten "HPI Tomorrow Day" ihre Geschäftsideen vorgestellt. Der

HPI Tomorrow Day ist der Abschluss des neuen Gründer:innen-Programms "HPI

Venture Builder - The Incubator for Digital Engineers", das die Teams in den

letzten Monaten auf dem Potsdamer Campus absolviert haben.



Zwölf Wochen lang haben die fünf Teams intensiv und gemeinsam mit individuell

ausgesuchten Coaches, Expert:innen und Investor:innen daran gearbeitet, ihr

Technologie-Unternehmen zu entwickeln und vorzubereiten.