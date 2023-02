Dr. Stephan Glander wird neuer Vorstandsvorsitzender der Biesterfeld AG (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Aufsichtsrat der Biesterfeld AG hat Dr. Stephan Glander (54)

mit Wirkung zum 1. April 2023 zum Vorstandsvorsitzenden der Biesterfeld Gruppe,

einem der international führenden Distributeure im Bereich Kunststoffe,

Kautschuke und Spezialchemikalien, berufen. Glander übernimmt die Position von

Thomas Arnold (63), der nach zehn Jahren, davon acht Jahre als Vorstands-Chef

des traditionsreichen Familienunternehmens, in den Ruhestand gehen wird.



Dr. Stephan Glander war zuletzt als Vorsitzender des Vorstands der BYK, einem

global führenden Anbieter im Bereich Spezialchemie und Tochterunternehmen der

Altana Gruppe, tätig. Bei dem Familienunternehmen Altana gehörte Glander dem

Executive Management Committee an. Davor bekleidete der promovierte Chemiker

verschiedene Managementpositionen bei renommierten internationalen

Chemieproduzenten und Kunststoffverarbeitern, darunter Röchling, Quadrant

(Mitsubishi Chemicals) und der Bayer AG. Als Aufsichtsrat berät Dr. Stephan

Glander unter anderem die Franz Haniel & Cie. GmbH, eines der ältesten

Familienunternehmen in Deutschland.