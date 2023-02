Quelle: Caledonia Mining, Goldbarrengussbeschriftung

Die Goldnachfrage erreichte Höchststände in den letzten 10 Jahren. Dies kam vor allem durch die Käufe der Zentralbanken zustande. Hinzu kamen starke Käufe durch Retailinvestoren aber auch einiger ETF´s.

Im Hinblick auf zweistellige Inflationsraten ist die Goldpreisentwicklung eher wenig verständlich und kann eigentlich nur durch die Manipulationen an den Terminmärkten erklärt werden.

Es wird bald zum Schwur kommen, denn Papier ist zwar geduldig aber hat keine Chance wenn es zur Auslieferung kommt. Bisher hatten die Terminmarktzocker viel Glück. Jedoch sehen wir, dass sich die Schlinge langsam zuzieht.

angelblich ist ja Gold so eine schlechte Anlage und verpönt... Komisch dass dann die Notenbanken für 70 Mrd. $ bzw. 1.136 Tonnen gekauft haben... Dies waren die größten Käufe seit 1967. Notenbanken wissen im Allgemeinen was kommt. Denn sie machen die Märkte mit ihren Entscheidungen.

Der Goldpreis arbeitet an einem massiven Ausbruch und es würde uns nicht wundern wenn wir dieses Jahr 2.300-2.400$ pro Unze sehen würden.

Deshalb sollte man sich dringend unterbewertete Goldaktien anschauen! Denn diese werden dann sehr schöne Kurssprünge verzeichnen.

Golddividenden!

Caledonia Mining zahlt seit vielen Jahren eine quartalsweise Dividende von momentan 0,14 USD pro Aktie pro Quartal. Das sind runde 5% Jahresrendite. Das Unternehmen wird in ca. 3 Jahren von 80.000 Unzen Jahresproduktion auf dann 300.000 Unzen Gold gehen und wir sehen dann auch stark steigende Dividendenzahlungen.

Quelle: Finanzen.ch

Auch der Caledonia Chart sieht gut aus. ein Ausbruch ist gestartet und wir sehen eine erstes Kursziel von 20-25 USD pro Aktie.

Gold aus den USA und Nicaragua: Calibre Mining!

Ein interessanter Titel ist Calibre Mining. Der Chart schaut sehr volatil aus bietet aber enormes Potenzial.

Auch hier ist der Abwärtstrend gestoppt und bietet ein solide Einstiegsbasis an. Etliche Analysten haben bereits Kursziel von 2,50 CAD für die Aktie und dem schließen wir uns an sprich 1.90 EUR.

Calibre Mining ist schuldenfrei, hat viel Cash und generiert jeden Monat dazu und baut die Produktion weiter aus zu tiefen Kosten.

Gold aus Down Under: Karora Resources

Eine Perle im Goldproduktionsbusiness stellt auch Karora Resources dar. Der erfolgreiche Goldproduzent wächst weiter und behält die Kosten im Griff. Wir sehen das Unternehmen in 2 Jahren bei 200.000 Unzen Jahreproduktion von ca. 130.000 Unzen dieses Jahr.

Der Chart hat seine Tiefs verlassen und den Aufwärtsgang eingelegt. Wir haben ein erstes Kursziel von rund 9 CAD und sehen bei Goldpreisen von 2.400$ pro Unze dann ein Ziel von 12-15 CAD.

Toprenditen aus Afrika, USD und Batteriemetallexpansion: Sibanye-Stillwater

Einer unserer Dauerfavoriten ist Sibanye-Stillwater. Das Unternehmen zahlt zweimal im Jahr Dividende und rentiert bei ca. 7% p.a. Man ist der größte Platin & Palladium Produzent der Welt und die Nummer 3 im Gold. Hinzu kommt Rhodium, Chrom und ganz wichtig seit neustem Batteriemetalle wir Lithium, Kupfer und Nickel die sich im Aufbau befinden. Man investiert das in Afrika verdiente Geld ausserhalb in der Welt in tolle neue Minen. Das sichert das Unternehmen langfristig sehr gut ab.

Charttechnisch bildet sich hier ein Boden und bei Kursen um 2,50 EUR drängt sich ein Kauf auf. Gerade wegen der Dividende... Mit Keliber in Finnland und der neuen Erametfabrik in Frankreich ist man voll im Batteriebusiness angekommen. Das Unternehmen wird in 3 Jahren einer der größten Batterierecycler in Europa werden. Unser Kursziel liegt auf 2-3 Jahre bei 8-10 EUR für die Aktie.

Last but least: ROYALTY-Unternehmen!

Ein alter Bekannter ist natürlich die Osisko Gold Royalties. Das Unternehmen rentiert mit 1,4% im Jahr und zahlt quartalsweise Dividenden die in Zukunft eher steigen dürften.

Wir sehen ein Kursziel von 20 EUR für die Aktie.

Ein Newcomer ist GoldRoyalty . Das Unternehmen ist eine Neugründung und wird von der Bergbaulegende David Garofalo. Mit über 210 Royalties ist man sehr gut aufgestellt und besitzt eine der besten Wachstumsraten der Branche. Auch zahlt man eine quartalsweise Dividende von 1 US-Cent die aber in Zukunft deutlich steigen dürfte.

Quelle: Finanzen.ch

Ein Kauf drängt sich richtig auf hier. Der Kurs notiert 50% unter seinem Hoch und bildet einen schönen Boden aus. Wir sehen hier auf Sicht von 1-2 Jahren eine Kursverdopplung und längerfristig ein Kursziel von 7 EUR pro Aktie.

Gold und auch Silber sollte man physisch besitzen. Geht Gold wie oben beschrieben in die Kursregion +2.300$ pro Unze dann dürften die von uns genannten Kursziele der oben genannten Aktien realistisch sein. Deshalb sollte man Qualitätstitel mit wenig oder gar keinen Schulden im Goldsektor sein Eigen nennen. Denn so richtig Rendite kommt noch immer von guten Aktien.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1