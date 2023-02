Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE:

543635) gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das dritte Quartal (Q3)

und neun Monate (9M) mit Abschluss zum 31. Dezember 2022 bekannt.



Konsolidierte Finanzkennzahlen





Seite 2 ► Seite 1 von 5

(In 10 Million INR)Angaben Quartalsweise Seit JahresbeginnQ3 Q3 Wertentwickl Q2 Quarta 9M 9M Wertentwicklung im ls wac ung imGJ23 GJ22 Vergleich GJ2 hstum GJ23 GJ22 Vergleichzum Vorjahr 3 zum VorjahrEinnahmen aus dem 1.716 1.539 11 1.720 0 % 4.91 4.428 11Betrieb % 8 %CDMO 1.021 897 14 940 9 % 2.73 2.428 12% 1 %Komplexe Krankenh 514 486 6 % 562 -8 % 1.58 1.454 9 %ausgenerika 4Verbrauchergesund 214 157 37 227 -6 % 652 547 19heit Indien % %EBITDA 170 386 -56 219 -22 % 478 749 -36% %EBITDA-Marge (%) 10 % 25 % 13 % 10 % 17 %PAT -90 163 -15 -37 Nicht zu -237 172 -235 % treffend 8 %Anmerkung: Die Vorjahreszahlen (GJ22) enthalten keine Transaktionen, die nichtunter gemeinsamer Kontrolle stehen, daher sind die Finanzdaten imJahresvergleich nicht direkt vergleichbar. Ausführliche Erklärungen undEins-zu-Eins-Finanzdaten finden Sie auf den Seiten 3 und 4.Wichtige Highlights für Q3 GJ23 und 9M GJ23- Die Einnahmen aus dem Betrieb stiegen im Vergleich zum Vorjahr in Q3 GJ23 und9M GJ23 um 11 %.- Die EBITDA-Marge für Q3 GJ23 und 9M GJ23 betrug 10 % - beeinflusst durchhöhere Betriebskosten, einschließlich Rohstoffkosten, Energiepreise,Lohninflation und Marketingkosten- Erfolgreiche Durchführung von 29 behördlichen Inspektionen (einschließlich derUS-amerikanischen FDA) und 155 Kundenaudits in 9M GJ23- Neue Kapazitäten / Kapazitätserweiterung sind in Ahmedabad PDS, Peptid-Anlage(Turbhe, Indien) und Riverview (USA) live gegangenNandini Piramal, Vorsitzender von Piramal Pharma Limited , stellte fest: "Angesichts unserer jüngsten Steigerung der Kundenbindung und kontinuierlicheingehender Angebotsaufforderungen sind wir der Meinung, dass die Nachfrage nachCDMO-Diensten, insbesondere nach unseren differenzierten Angeboten, nach wie vorstark ist. Dank unserer erfolgreichen FDA-Inspektion in unserem Werk inRiverview halten wir weiterhin unsere Erfolgsbilanz in puncto Qualität aufrechtIn unserem Geschäft mit komplexen Generika für den Krankenhauseinsatz zeigt dasPortfolio der Inhalationsanästhesie eine ausgezeichnete Nachfrage. Darüber zeigtunser India-Consumer-Healthcare-Geschäft Wachstum, das von den Hauptmarkenangetrieben wird. Auch die Investitionen in den E-Commerce-Kanal führen zu gutenErgebnissen.Wir glauben an das Potenzial unseres Geschäfts und in Übereinstimmung mitunserem Wachstumsziel hat der Vorstand die Empfehlung genehmigt, Stammaktien für