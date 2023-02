Baerbock besucht Nato-Beitrittskandidaten Finnland und Schweden

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist an diesem Montag zu einem zweitägigen Besuch nach Finnland und Schweden. Das kündigte das Auswärtige Amt am Freitag an. Bei dem Besuch dürfte es vor allem um die geplante Aufnahme der beiden Länder in die Nato gehen, der die Türkei noch nicht zugestimmt hat.

In Finnland ist am Montag in der Hauptstadt Helsinki ein Gespräch Baerbocks mit Außenminister Pekka Haavisto geplant. Die Grünen-Politikerin will zudem eine unterirdische Zivilschutzanlage besuchen. Am Dienstag steht vor dem Weiterflug in die schwedische Hauptstadt Stockholm eine Unterredung mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö auf dem Programm. Am Nachmittag sind Gespräche mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson sowie Außenminister Tobias Billström vorgesehen.