Converge den globalen revolvierenden Kredit erhöht mithilfe der integrierten Akkordeonfunktion um 100 Millionen CAD auf 600 Millionen CAD

TORONTO und GATINEAU, Québec, 10. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („ Converge " oder „das Unternehmen ") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) ein serviceorientierter Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es seinen globalen revolvierenden Kredit in Höhe von 500 Millionen CAD (der „ Globale Kredit ") im Rahmen der Akkordeonfunktion zu den bestehenden Kreditbedingungen auf 600 Millionen CAD erhöht hat. J.P. Morgan und die Canadian Imperial Bank of Commerce treten als Joint Lead Arranger auf und die Bank of Nova Scotia, die Toronto-Dominion Bank und die Bank of Montreal sind Teil der Kreditgebergruppe.

„Wir freuen uns, dass wir die Unterstützung unserer Banken haben. Dies stärkt unsere Liquiditätsposition und unterstützt unsere disziplinierte Akquisitionsstrategie in Nordamerika und Europa", so Shaun Maine, CEO von Converge. „Wir befinden uns in einer guten Position, um weiter durch organisches und anorganisches Wachstum sowie strategischen Kapitaleinsatz Werte für unsere Aktionäre zu schaffen."

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein serviceorientierter Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com Telefon: 416-360-1495

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, können gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich Aussagen in Bezug auf das NCIB des Unternehmens, den Zeitpunkt und den Betrag von potenziellen Rückkäufen und der Vernichtung von Stammaktien im Rahmen des NCIB, den Abschluss der Vereinbarung, die Überzeugung des Unternehmens, dass der Rückkauf von Aktien eine angemessene Verwendung der verfügbaren Mittel ist, und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als durch das Unternehmen als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

Die TSX hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/converge-den-globalen-revolvierenden-kredit-erhoht-mithilfe-der-integrierten-akkordeonfunktion-um-100-millionen-cad-auf-600-millionen-cad-301744033.html