NORMA blickt mit großer Vorfreude auf die BIOFACH 2023 Erneut winkt mit 249 DLG-Medaillen der Bio-Gesamtsieg / Lebensmittel-Händler als bester Bio-Händler Deutschlands ausgezeichnet (FOTO)

Nürnberg (ots) - Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA wird auch in

diesem Jahr auf der BIOFACH 2023 zahlreiche Auszeichnungen des Deutschen

Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG) verliehen bekommen - das gaben die

Qualitätsexpertinnen und -experten des Prüfinstituts nun bekannt. Feierlich

überreicht werden die 201 Gold-, 41 Silber- und sieben Bronzemedaillen im Rahmen

der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel zwischen dem 14. und 17. Februar in

Nürnberg. Fakt ist: NORMA wird damit zum 14. Mal in Folge als bester Bio-Händler

Deutschlands ausgezeichnet.



Stringente Bio-Strategie zahlt sich aus