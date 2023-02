ESPOO, Finnland, 10. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Taaleri Energia hat ein 30 MW/36 MWh Batterie-Energiespeichersystem bei Merus Power bestellt. Der Batterie-Energiespeicher soll in Lempäälä, Finnland, gebaut werden, um den Betrieb des Stromnetzes zu unterstützen. Merus Power ist der Projektentwickler und verantwortlich für die Gesamtlieferung des Energiespeichers, beginnend mit der Erteilung der Baugenehmigung. Der Vertrag umfasst auch den Cloud-Service von Merus Power, der ein Fernenergiespeicher-Management und eine Stromhandelsplattform umfasst, die den Batterieverbrauch und die Einnahmen des Kunden aus dem Strommarkt optimiert. Diese Investition beläuft sich auf etwa 20 Millionen Euro und beinhaltet die Möglichkeit, den Umfang des Energiespeichersystems in Zukunft zu vergrößern.

Die Hauptaufgabe des Batterie-Energiespeichersystems in Lempäälä besteht darin, das Gleichgewicht von Produktion und Verbrauch im Hauptnetz durch die Beteiligung am Regelleistungsmarkt des finnischen Übertragungsnetzbetreibers Fingrid zu unterstützen. Der Energiespeicher wird der größte in Betrieb befindliche Energiespeicher Finnlands auf dem Regelleistungsmarkt sein.

„Wir bauen seit Jahren systematisch Fachwissen auf, um den Strommarkt zu verstehen und die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Diese Vereinbarung mit Taaleri Energia ist ein starker Beweis für die Funktionalität unserer Energiespeicher-Strategie und für unsere Position an der Spitze dieser Wertschöpfungskette", so Kari Tuomala, CEO von Merus Power.

Investitionen in erneuerbare Energien helfen, die Energiekrise zu überwinden

Taaleri Energia ist ein finnischer Projektentwickler und Fondsmanager für erneuerbare Energien mit einem der größten Investitionsteams für erneuerbare Energien in Europa. Das Unternehmen ist auch Finnlands größter Produzent von Windkraft.

„Erneuerbare Energien sind der einzige nachhaltige Ausweg aus der aktuellen Energiekrise und der Weg zum Erreichen globaler Klimaziele. Speicheranlagen werden benötigt, um den Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz weiter zu erhöhen. Mit diesem Projekt schaffen wir Stabilität und Ausgewogenheit im Stromnetz und Renditen für unsere Investoren", so Ville Rimali, Energy Storage Investment Director bei Taaleri Energia.