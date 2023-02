Global Media Group ist erfreut über GWMs New-Energy-Produkte in Australien

BAODING, China, 10. Februar 2023 /PRNewswire/ -- GWM, einer der größten Automobilhersteller in China, hat vor Kurzem seine New-Energy-Produkte im Rahmen seines Global Media Test Drive Events in Australien vorgestellt. Auf der Event-Konferenz stellte der Geschäftsführer von GWM Australien den Medien systematisch die Entschlossenheit von GWM vor, den Markt neuer Energien zu entwickeln, sowie den strategischen Plan ONE GWM im Ausland für NEV-Produkte, einschließlich des Aufbaus eines globalen FuE-Layouts auf der Grundlage des Forest Ecosystem.

Da die Testfahrt im AARC, dem renommierten professionellen Testgelände in Melbourne, stattfand, das fast alle Fahrszenarien in Australien abdeckt, wurden gründliche Tests in Bezug auf Betriebsleistung, Haltbarkeit, Geräuschentwicklung, Bremsen, Traktionskontrollsysteme usw. durchgeführt.