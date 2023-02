FRANKFURT (dpa-AFX) - Der nahende Abschied des Gasherstellers Linde von der Frankfurter Börse und damit aus dem Leitindex Dax dürfte vor allem die Commerzbank freuen. Index-Experten von Societe Generale und Stifel Europe rechnen mit einer Rückkehr der Frankfurter Bank in die erste Börsenliga am 27. Februar. Die Entscheidung darüber wird von der Deutschen Börse am zehn Tage früher bekanntgeben.

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall wäre damit raus aus dem Rennen. Damit hat er wohl auch zur nächsten Index-Überprüfung im März keine Chance auf einen Dax-Aufstieg, da es im Index der 40 größten Unternehmen derzeit keine potenziellen Absteiger gibt.