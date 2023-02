Seite 2 ► Seite 1 von 2

Osnabrück (ots) - Mike Hülsmeyer und Fabio Moron sind die Gründer undGeschäftsführer der Voicler GmbH mit Sitz in Osnabrück. Gemeinsam haben sie essich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen mit individuellen Strategien wieTelesales, Kaltakquise und Ersttelefonaten bei der Gewinnung qualifizierterKundenkontakte zu unterstützen. Die Tücken der Branche kennen sie genau undhaben daher im Folgenden verraten, welche zehn Gründe Unternehmen von dererfolgreichen Neukundengewinnung abhalten.Vielen Unternehmen bereitet die Gewinnung neuer Kunden große Mühe: Trotzausgiebiger Akquisetätigkeit bleiben die erhofften Erfolge aus. Insbesondere zumStart eines neuen Unternehmens ist es nicht immer einfach, den Stein ins Rollenzu bringen. Dennoch sollten Unternehmen die Neukundengewinnung auf keinen Fallaußer Acht lassen, um nicht hinter der Konkurrenz zurückzubleiben. Die guteNachricht lautet: Es existieren zahlreiche Akquisestrategien, die Unternehmendabei helfen können, Kunden zu finden und für sich zu gewinnen. Genauso gibt esaber auch Fehler, die Unternehmen unbedingt vermeiden sollten. "DieNeukundengewinnung ist oftmals eine delikate Angelegenheit, denn Vertrauenspielt dabei eine essenzielle Rolle", weiß Mike Hülsmeyer, der gemeinsam mitFabio Moron die Voicler GmbH ins Leben gerufen hat. "Nur allzu leicht lassensich potenzielle Kunden verschrecken - zum Beispiel, weil sie das Gefühl haben,nur ein Mittel zum Zweck zu sein." Im Folgenden haben die beidenzusammengefasst, warum Unternehmen regelmäßig an der Neukundengewinnungscheitern.1. Kein automatisierter VertriebViele Unternehmen verfügen entweder über keinen automatisierten oder aber überkeinerlei Vertrieb. Anfragen werden ohne Skript und Prozess bearbeitet, obwohlgenau das notwendig wäre. Schließlich reichen zufällige Anfragen undgelegentliche Empfehlungen heute nicht mehr aus.2. Mangelnde SichtbarkeitSichtbarkeit ist in der heutigen Zeit das A und O, um geschäftlich erfolgreichzu sein. Dennoch investieren viele Unternehmen nicht ausreichend in ihre Präsenzauf den relevanten Plattformen. Teilweise fehlt sogar eine eigene Webseite.3. Keine eigenen SkripteOhne Skripte und Leitfäden ist es unmöglich, den Verkaufsprozess optimal zugestalten, denn dadurch läuft jedes Kundengespräch anders. Am Ende weiß niemand,warum die erhofften Erfolge ausbleiben, weil es ohne Skripte und Leitfädenschlichtweg unmöglich ist, Fehler und Probleme zielführend und konstruktiv zuanalysieren.4. Fehlende EinwandbehandlungNicht jeder Vertriebsmitarbeiter ist automatisch dazu in der Lage, mögliche