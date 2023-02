Streaming-Dienst Deezer gesteht nach langem Zögern Datenleck von 2019 ein / 229 Millionen betroffene Kunden / 14,1 Millionen davon in Deutschland

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Beinahe täglich erreichen Verbraucher Nachrichten über neueDatenlecks. Jetzt hat es den Musik-Streaming-Dienst Deezer erwischt. Derzeitinformiert das Unternehmen per E-Mail seine 229 Millionen Kunden über eingigantisches Datenleck. Schon im Sommer 2019 war es Cyber-Gangstern gelungen,personenbezogene Daten der Deezer-Kunden abzugreifen. Erst nach über drei Jahrenfiel Deezer das Leck am 8. November 2022 auf. Dann ploppten die Daten AnfangJanuar 2023 bei der Plattform "Have I been pwned" auf. Hier können Verbraucherihre Betroffenheit von einem Datenleck überprüfen. Die Veröffentlichung hat denDruck auf Deezer derartig erhöht, dass das Unternehmen Anfang Februar endlichauch die Betroffenen informierte. Auch wenn das Unternehmen beschwichtig, istden Kunden ein Schaden entstanden. Sind Daten einmal im Internet veröffentlich,kann es jederzeit zu einem Datenmissbrauch kommen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauerbietet daher Deezer-Kunden eine kostenlose Erstberatung im Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) an. ZurErstberatung gehört auch ein Betroffenheits-Check, der auch andere Datenlecksmiteinschließt. Mehr Infos zum Thema Datenlecks gibt es auf unserer speziellenWebsite. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/datenlecks)14,1 Millionen Deezer-Kunden in Deutschland von Datenleck betroffenMit Deezer (https://www.dr-stoll-kollegen.de/deezer-datenleck) hat es jetzteinen ganz großen der Online-Dienste erwischt. Unglaubliche 229 MillionenDatensätze haben Cyber-Kriminelle beim Musik-Streaming-Dienst aus Frankreichabgegriffen. Was besonders auffällig ist: Deezer hat sich lange davor gedrückt,die Kunden zu informieren. Das ist eine typische Strategie, um die Folgen fürdas Unternehmen klein zu halten. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, die ihren Fokusauf IT-Recht hat, berichtet über die bisher bekannten Details des Datenlecks.- Bereits am 7. Dezember 2022 berichtete erstmals das englischsprachigeOnline-Magazin "Restore Privacy"(https://restoreprivacy.com/music-service-deezer-data-breach/) über dasDatenleck bei Deezer. Im Sommer 2019 war es Hackern gelungen, 229 MillionenDatensätze von Deezer-Kunden zu stehlen.- Die Diebe erbeuteten folgende Informationen: komplette Namen, Geburtsdaten,E-Mail-Adressen, Geschlecht, Herkunftsland, Aufnahmedatum und die IP-Adresseder Kunden.- 14,1 Millionen Kunden sollen in Deutschland betroffen sein.- Deezer hat nach eigenen Angaben erst am 8. November 2022 vom DatenleckKenntnis erhalten. In einem kaum auffindbaren Support-Artikel auf der eigenenWebsite äußerte sich Deezer näher, aber trotzdem sehr vage, zum Datenleck.