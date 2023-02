Habeck sieht viel Rückhalt für Onshore-Windkraft in den Ländern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht großen Rückhalt bei den Ländern für den Bau von Windkraftanlagen an Land. "Diese Konferenz heute hat mir die Hoffnung und die Zuversicht gegeben, dass wir in diesem Jahr dort wirklich vorankommen, und zwar nicht in Trippelschritten, sondern in Sieben-Meilen-Stiefeln", sagte Habeck am Freitag in Berlin nach einer Schalte mit den Energieministern und -ministerinnen der Länder. Die Runde sollte nach seinen Angaben dem Austausch dienen, Beschlüsse waren nicht vorgesehen.

Auch Länder, die sich vor kurzem noch skeptisch gezeigt hätten, seien mittlerweile im Boot, sagte Habeck, der den Ministern ausdrücklich dankte. Er kündigte für das laufende Jahr mindestens zwei "Windgipfel" an, bei denen mit Beteiligten über konkrete Probleme und Lösungen beim Ausbau der Windkraft gesprochen werden solle. Zudem sollten in diesem Jahr weitere Gesetzespakete dazu in den Bundestag kommen.

Insgesamt gibt es nach Branchenangaben in Deutschland derzeit mehr als 28 000 Windräder an Land mit einer Gesamtleistung von rund 58 Gigawatt. Ziel der Bundesregierung ist eine installierte Leistung von 115 Gigawatt bis 2030. Die Windkraft an Land spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende, dem Ersatz fossiler Energien wie der Kohle durch erneuerbare Energien aus Wind und Sonne.

Laut Gesetz sollen 1,4 Prozent der Bundesfläche bis Ende 2027 und zwei Prozent bis Ende 2032 für Windkraftanlagen ausgewiesen sein. Derzeit sind laut Bundeswirtschaftsministerium lediglich 0,8 Prozent an Flächen ausgewiesen und nur 0,5 Prozent tatsächlich verfügbar./hrz/DP/men