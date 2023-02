WAZ Vivawest will Brandruine in Essen sanieren

Essen (ots) - Knapp ein Jahr nach dem verheerenden Großbrand im Essener

Westviertel, bei dem 39 Wohnungen völlig zerstört wurden, steht die Ursache

immer noch nicht fest. "Abschließende Erkenntnisse wird man wahrscheinlich nicht

erhalten", sagte Uwe Eichner, Chef des Gelsenkirchener Immobilienkonzerns

Vivawest, dem der ausgebrannte Gebäuderiegel gehört, der Westdeutschen

Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe) und dem WAZ-Podcast "Die

Wirtschaftsreporter". Die zahlreichen Gutachten liegen aktuell bei der

Staatsanwaltschaft in Essen.



Die Bilder des lichterloh brennenden Wohnhauses aus der Nacht des 21. Februar

2022 lösten bundesweit Entsetzen aus. Wie durch ein Wunder konnten sich die rund

100 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Flammenmeer befreien. Wie es dazu kommen

konnte, dass sich das Feuer in Sekundenschnelle in dem großen Gebäuderiegel

ausbreiten konnte, ist bis heute offen. "Es gibt Spekulationen und Hinweise,

dass es vermeintlich durch einen Zigarettenstummel auf einem Balkon passiert

ist. Nachweislich sind Ursachen im Nachhinein nicht feststellbar", sagte

Vivawest-Chef Eichner der WAZ.