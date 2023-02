Xinhua Silk Road Das chinesische Unternehmen Zoomlion schickt Rettungsteam ins von Erdbeben betroffene Hatay in der Türkei

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Baumaschinenhersteller Zoomlion Heavy

Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 000157.SZ) hat vor Kurzem ein

Rettungsteam und Bagger ins von Erdbeben verwüstete Hatay in der Türkei

geschickt, um bei den Rettungsmaßnahmen zu helfen.



Ein Erdbeben der Stärke 7,7 erschütterte um 4:17 Uhr Ortszeit (01:17 Uhr GMT)

die südliche Provinz Kahramanmaras in der Türkei, gefolgt von einem Beben der

Stärke 6,4 wenige Minuten später in der südlichen Provinz Gaziantep und einem

weiteren Beben der Stärke 7,6 um 13:24 Uhr Ortszeit (10:24 Uhr GMT) in der

Provinz Kahramanmaras.