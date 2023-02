PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Sorgen vor steigenden Zinsen haben Europas Börsen nach den Kursgewinnen am Vortag wieder fest im Griff. Steigende Renditen am Anleihemarkt trübten am Freitag einmal mehr die Stimmung. Als Belastung hinzu kam der deutliche Anstieg der Ölpreise, unter dem viele Branchen litten.

Der EuroStoxx 50 verlor 1,23 Prozent auf 4197,94 Punkte. Nach einem in den vergangenen Tagen wechselhaften Kursverlauf ergibt die Wochenbilanz für den Eurozonen-Leitindex ein Minus von 1,41 Prozent.

Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 0,82 Prozent auf 7129,73 Punkte nach unten. Der britischen FTSE 100 schloss lediglich 0,36 Prozent tiefer bei 7882,45 Punkten, nachdem er am Vortag ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. In London stützten deutliche Gewinne bei den stark gewichteten Ölwerten den Footsie./la/he