Wirtschaft Bayerische Wirtschaft stellt sich gegen Ausbildungsgarantie

München (dts Nachrichtenagentur) - Die "Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft" lehnt die von der DGB-Jugend und den Jusos in Bayern geforderte Umsetzung der im Koalitonsvertrag vereinbarten Ausbildungsgarantie als "nicht zielführend" ab. "Eine Ausbildungsgarantie geht völlig an den Bedarfen am bayerischen Ausbildungsmarkt vorbei", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Bossardt.



Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt sei für Jugendliche sehr gut. "Derzeit stehen in Bayern jedem gemeldeten Jugendlichen zwei offene Ausbildungsplätze gegenüber", so Bossardt. Viele tausende Plätze in Bayern blieben unbesetzt.