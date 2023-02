KIEW/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nur wenige Stunden nach neuen Hilfszusagen der EU für die Ukraine hat Russland das Land wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. "Die Okkupanten haben Schläge gegen die kritische Infrastruktur geführt", berichtete der Militärgouverneur von Charkiw, Oleh Synehubow, am Freitag. 150 000 Haushalte seien ohne Strom. Auch aus anderen Regionen wurden Einschläge gemeldet. Am Morgen heulten im ganzen Land wieder die Sirenen. Viele Menschen mussten in Schutzräumen Zuflucht suchen. Die Ukraine fürchtet neue russische Offensiven zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die abermaligen Raketenangriffe als "Herausforderung für die Nato", die er um Hilfe bat. "Das ist Terror, den man stoppen kann und muss", sagte er in einer Videobotschaft. Selenskyj verwies darauf, dass bei den Angriffen russische Raketen auch durch den Luftraum Rumäniens geflogen seien. Das Verteidigungsministerium in Bukarest bestritt dies jedoch. Rumänien gehört sowohl der EU als auch der Nato an.

Selenskyj verteilt Wunschlisten für Waffen



Bei seinem Besuch beim EU-Gipfel in Brüssel habe Selenskyj Wunschlisten bezüglich neuer Waffenlieferungen verteilt, sagte ein ranghoher EU-Beamter. Den Angaben zufolge sind die Wünsche auf die jeweiligen Lagerbestände der Mitgliedstaaten zugeschnitten. Die Ukrainer wüssten besser als die Staats- und Regierungschefs, was in den Lagern vorhanden sei, ergänzte der EU-Beamte. "Es ist ziemlich geschickt, was die Ukrainer tun. (...) Sie wissen genau, was sie brauchen, und sie wissen, was sie fragen müssen." Auf die Frage, woher die Ukrainer die Informationen haben, sagte der Beamte: "Sie sind informiert, sie haben Kontakte."

EU verspricht auf Gipfel weitere Unterstützung



Seit dem Herbst zerstört Russland in der Ukraine systematisch zivile Infrastruktur. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten hatten bei ihrem Gipfel mit Selenskyj ein klares Bekenntnis zu weiterer Hilfe abgegeben. "Die Europäische Union wird der Ukraine solange wie nötig mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite stehen", hieß es in einer Erklärung. Kiew fordert vom Westen auch Kampfjets und andere moderne Waffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schloss das nicht grundsätzlich aus. Der EU-Beamte sagte, das sei etwas, das man kommen sehe. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte in der Nacht zum Freitag jedoch gesagt, das sei "kein Gesprächsthema" gewesen. Andere Delegationen bekräftigten aber auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger in großer Runde die mögliche Lieferung von Kampfjets in die Ukraine angesprochen habe.