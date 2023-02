ISTANBUL/DAMASKUS (dpa-AFX) - Selbst mit konkreten Zahlen ist die Katastrophe kaum zu fassen: Mehr als 22 000 Menschen sind durch die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien bislang ums Leben gekommen. Tausende weitere Todesopfer werden befürchtet. Die USA sagen millionenschwere Hilfen zu, sowohl für den Nato-Partner Türkei als auch für Syrien. Dort, genauer in Aleppo, präsentiert sich Machthaber Baschar al-Assad erstmals nach dem Unglück öffentlich.

Beiderseits der Grenze kämpfen die Retter noch um jedes Leben. "Wir machen weiter, bis wir sicher sind, dass es keine Überlebenden mehr gibt", zitierte eine Reporterin des staatlichen türkischen Fernsehsenders TRT World am Freitag einen Sprecher der Einsatzkräfte.

Und tatsächlich gibt es noch Berichte über schier unglaubliche Rettungen. In der Südosttürkei wurde eine sechsköpfige Familie nach 102 Stunden unter den Trümmern lebend geborgen. Die Eltern mit ihren Kindern zwischen 15 und 24 Jahren seien ins Krankenhaus gebracht worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ein Nachbarspaar aus demselben Gebäude sei nach 107 Stunden gerettet worden.

Ebenfalls nach mehr als 100 Stunden wurde ein Zehnjähriger aus einem eingestürzten Haus in der Stadt Kahramanmaras gerettet, wie das israelische Militär am Freitag mitteilte. Die Rettungsaktion habe rund eine Stunde gedauert.

Nach so langer Zeit noch Lebende zu bergen, gleicht einem Wunder. Nur in seltenen Fällen überlebt ein Mensch mehr als drei Tage ohne Wasser. Hinzu kommen die eisigen Temperaturen.

"Wie lange man in einer solchen Situation überleben kann, hängt von sehr vielen Faktoren ab: Wetter, Wasserzufuhr, körperliche Konstitution", sagt Professor Bernd Böttiger, Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes und Direktor an der Uniklinik Köln. "Die Umweltbedingungen der winterlichen Temperaturen treffen vor allem Kinder. Sie kühlen schneller aus als Erwachsene."

Hilfsflüge der Bundeswehr gestartet



Aus dem Ausland rollt nach dem Beben immer mehr Hilfe an. Mehr als 7000 Helfer aus 61 Ländern seien in der Türkei, teilte das Außenministerium in Ankara am Freitag mit. Die Nato teilte mit, mobile Notunterkünfte zu schicken, die mit Heizungen, Stromgeneratoren und medizinischen Behandlungsbereichen ausgestattet würden. Aus Italien ist ein Marineschiff mit Hilfsgütern und einem Feldlazarett auf dem Weg, es verfügt über vier Intensivbetten. Das Deutsche Rote Kreuz flog am Freitag unter anderem Decken, Zelte und Isoliermatten in die Türkei.