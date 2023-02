US-Militär schießt weiteres 'Flugobjekt' ab - Herkunft unklar

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wenige Tag nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons hat das US-Militär am Freitag ein weiteres "Flugobjekt" über amerikanischem Territorium abgeschossen. Das teilte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in Washington mit. Das Flugobjekt habe sich in Höhe von etwa 12 Kilometern über dem Bundesstaat Alaska befunden und eine Gefahr für die Sicherheit des zivilen Flugverkehrs dargestellt. Daher habe das Militär es auf Anordnung von Präsident Joe Biden abgeschossen. Zur Herkunft des Flugobjekts könne er nichts sagen, betonte Kirby. "Wir wissen nicht, wem dieses Objekt gehört."

Kirby betonte am Freitag mit Blick das nun aufgetauchte Flugobjekt mehrfach, es gebe noch keine Erkenntnisse dazu, woher es stamme und was es zum Ziel gehabt habe. "Wir wissen nicht, was das für ein Objekt war", sagte er. "Wir gehen davon aus, dass wir in der Lage sein werden, die Trümmer zu bergen." Teile des Objekts seien nach dem Abschuss wohl auf gefrorenes Wasser gefallen. "Wir hoffen, dass die Bergung erfolgreich sein wird und wir dann etwas mehr darüber erfahren können."

Das Flugobjekt sei am Donnerstagabend (Ortszeit) erstmals gesichtet worden, sagte Kirby weiter. Biden sei sofort informiert worden und habe am Freitagmorgen den Abschussbefehl gegeben. Nach vorläufigen Erkenntnissen sei das Flugobjekt deutlich kleiner als der abgeschossenen chinesische Ballon. "Es wurde mir so beschrieben, dass er ungefähr die Größe eines Kleinwagens hatte", sagte Kirby. Der Ballon Chinas dagegen habe eher die Größe von zwei bis drei Bussen gehabt. Er betonte: "Wir werden unseren Luftraum weiterhin wachsam im Auge behalten."

Das Auftauchen des großen chinesischen Beobachtungsballons im amerikanischen Luftraum hatte in den vergangenen Tagen größere diplomatische Verwerfungen ausgelöst. Angesichts des Streits über den Ballon hatte US-Außenminister Antony Blinken kurzfristig eine Reise nach Peking abgesagt. Die US-Regierung machte außerdem zahlreiche Erkenntnisse zu dem Ballon öffentlich und erhöhte so den Druck auf Peking. Das Außenministerium in Washington warf China vor, ein umfangreiches internationales Überwachungsprogramm zu betreiben: China habe mit einer Flotte von Spionageballons mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten ins Visier genommen. Die chinesische Regierung weist die Anschuldigungen zurück und warf der US-Regierung wegen der Spionagevorwürfe vor, einen "Informationskrieg" zu betreiben./jac/DP/he