Windpower Monthly ernennt SANY SE-17260 zu einer der 10 besten Onshore-Windenergieanlagen (+5,6MW) des Jahres 2022

BEIJING, 10. Februar 2023 /PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy („SANY" oder „das Unternehmen") ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass die Windenergieanlage SE-17260 des Unternehmens kürzlich von Windpower Monthly, dem weltweit führenden Magazin für den Windenergiesektor, zu einer der Top-10-Onshore-Windenergieanlagen (5,6MW-plus) des Jahres 2022 ernannt wurde. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die SE-17260 von SANY Renewable Energy diese prestigeträchtige Auszeichnung erhält. Dies ist ein Beweis für die herausragende Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz der Anlage sowie für die Position des Unternehmens in der weltweiten Windenergiebranche.

Die SE-17260 von SANY Renewable Energy, aus der Baureihe 6.XMW, hat seit ihrer Weltpremiere hervorragende Markterfolge erzielt. Im Jahr 2022 erreichte der Generator einen beeindruckenden Auftragseingang von 2400 MW und wurde in mehreren Projekten in China installiert, darunter in den Provinzen Xinjiang, Innere Mongolei, Jilin, Gansu und Hebei. Im selben Jahr gingen alle 64 Onshore-Windenergieanlagen der 6,25-MW-Klasse des Beidaqiao Seventh Windparks, des ersten großen kommerziellen Windkraftprojekts in China mit 6.XMW-Turbinen, ans Netz, die installierte Gesamtleistung des Projekts beläuft sich auf bis zu 400 MW.

Die 6.XMW-Onshore-Plattformen von SANY Renewable Energy sind mit einer einfach gelagerten Hauptantriebskette ausgestattet und verfügen über einen 35-kV-Transformator oberhalb des Maschinengehäuses. Optimiert durch modernste Steuerungstechnik, Systemdesign und digitale Simulationstechnik sind die Windenergieanlagen von SANY leichter, sicherer, stabiler und intelligenter. Die Bewertung der SANY SE-17260 als eine der besten Onshore-Windenergieanlagen ausweist, unterstreicht die starke Wettbewerbsfähigkeit und Technologieführerschaft des Unternehmens.

SANY Renewable Energy wird sich auch in Zukunft auf seine technologische Vision konzentrieren, höhere Türme, höhere Stromproduktion und geringeres Gewicht, mit längeren Rotorblättern und stärkeren intelligenten Fähigkeiten zu entwickeln und so kosteneffiziente Windenergielösungen zur Senkung der Windparkkosten anzubieten. Dies wird dazu beitragen, den Kunden einen höheren Standard zu bieten und die Weltwirtschaft in die Lage zu versetzen, die Dekarbonisierungsziele schneller zu erreichen.

Für weitere Informationen über die SANY-Gruppe besuchen Sie bitte www.sanyglobal.com

