Yumy Candy übertrifft Erwartungen durch Verkäufe bei Walmart, Nordamerikas größtem Einzelhändler

Vancouver, BC, 10. Februar 2023 - The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy“ oder das „Unternehmen“), Kanadas erstes börsennotierter Hersteller von zuckerarmen Süßwaren auf pflanzlicher Basis, freut sich mitzuteilen, dass die Erwartungen für das anfängliche Umsatzvolumen über Walmart übertroffen wurden. Walmart wird damit als größter umsatzgenerierender Kunde des Unternehmens im letzten Quartal eingestuft. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von mehreren Millionen Dollar, wobei Strawberry Kiwi derzeit als Bestseller gilt und Peach an zweiter und Sour Watermelon an dritter Stelle stehen. Diese Umsätze sind das Ergebnis der Ersteinführung in der Kette, wobei das Unternehmen erwartet, dass sie nach dem Nachweis der Nachfrage weiter ausgebaut werden.

Das Unternehmen ist stolz darauf, den Erfolg von Folgekäufen im Süßwarenbereich bekannt zu geben, die die Verkaufserwartungen in den Walmart-Niederlassungen landesweit übertroffen haben. Das Yumy Bear-Portfolio ist vegan, glutenfrei, hat einen niedrigen Zuckergehalt und bietet eine gesündere Alternative zu traditionellen Süßigkeiten, was der Grund ist, warum es bei Kunden gut angekommen ist, die eine bessere Snackoption suchen.

Yumy hat bereits angekündigt, dass seine Yumy Bear-Produkte von Walmart Canada landesweit im „Better for You“-Sektor an Hunderten von Standorten eingeführt werden. In nur wenigen Monaten hat das gesunde Süßwarenprodukt einen deutlichen Umsatzanstieg erlebt und damit andere Produkte in der gleichen Kategorie übertroffen. Das Unternehmen führt diesen Erfolg auf die wachsende Nachfrage nach gesünderen Snacks und die hohe Qualität des Produkts zurück. Nach den Initiativen von Walmart ist „die Bereitstellung und Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichen, nahrhaften Nahrungsmitteln ein zentraler Bestandteil des Kerngeschäfts von Walmart und seiner weltweiten philanthropischen Bemühungen. Zu unseren Bemühungen, erschwinglichere, nahrhafte Lebensmittel bereitzustellen, gehören die Erweiterung unseres Sortiments an nahrhaften Lebensmitteln, die Verbesserung des Zugangs zu nahrhaften Lebensmitteln sowie die Einbeziehung und Aufklärung von Kunden und Gemeinden bei der Auswahl gesünderer Lebensmittel.“[i]